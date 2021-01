Femminicidio nel Foggiano, uccisa a coltellate: c'è un sospettato

Una donna è stata uccisa stasera nella sua abitazione ad Orta Nova, nel Foggiano, in via La Bellarte. Sul posto sono accorsi i carabinieri.

La vittima è Tiziana Gentile, di 48 anni. La donna è stata trovata morta in casa attorno alle 17:30 e pare che sia stata accoltellata. Pare che i carabinieri abbiano già avviato accertamenti su un uomo.

C'è un sospettato nelle indagini sull'omicidio di Tiziana Gentile, la bracciante agricola di 48 anni uccisa a coltellate questa sera ad Orta Nova (Foggia). La donna era spostata ed aveva due figli di 17 e 18 anni. I sospetti dei carabinieri - a quanto si apprende - sono a carico di un uomo di 46 anni che avrebbe sfondato la porta dell'abitazione della famiglia Gentile e, una volta in casa, avrebbe accoltellato la donna alla gola.