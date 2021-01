La crisi a Rosolini, Basilico: "Aspettiamo uno scatto di dignità da parte del Pd"

"Una scena penosa quella relativa all’intervento del Sindaco di Rosolini Pippo Incatasciato lunedì sera in consiglio comunale. Incalzato dal gruppo di Forza Italia che lo ha definito 'immorale e scorretto sotto il profilo umano e politico' per non avere rispettato i patti e per avere esercitato pressioni vergognose nei confronti del consigliere Saro Modica per indurlo a tradire il gruppo e concludendo con una considerazione altrettanto forte etichettando il sindaco “scollegato mentalmente” ;

Accusato dal PD, (partito che lo ha sostenuto sin dalla prima ora, ) ” di atteggiamento irrazionale e incoerente, con tratti che rappresentano la stupidità politica” , per come ha gestito il rimpasto mortificandoli nelle loro legittime aspettative; Fatto oggetto di scherno, dalle forze di opposizione che gli rimproveravano tutte le sciocchezze ed i provvedimenti ridicoli che ha prodotto in questi tre anni di attività amministrativa. Puntando il dito su alcuni provvedimenti ignobili in merito al siluramento di alcuni dirigenti di settore, tra cui alcuni prossimi alla pensione. Salvo poi ricredersi e rinominarne alcuni a distanza di circa un anno, come sempre intervenendo a “mamma morta”, dopo avere umiliato e mortificato dei professionisti per meschini capricci o “vence “ personali". Sono frasi forte pronunciate dall'ex assessore provinciale, Aurelio Basilico che aggiunge:

"Alla luce di tutte queste condivisibili accuse e legittime spiegazioni da parte dei Consiglieri, il Ssndaco che fa? Sotto gli occhi attoniti di tutti i presenti si lancia in un discorso sconclusionato , scollegato dalla realtà di un contesto Consiliare che gli chiedeva spiegazioni sulla crisi politica, ricordando in alcuni tratti un patetico personaggio tedesco, tale Adolf hitler, nel film “la disfatta” il quale mentre Berlino capitolava sotto le bombe alleate, lui inneggiava ancora alla grande Germania ed alla vittoria finale, unitamente ai suoi quattro fidi generali tedeschi (che strana coincidenza)…quattro erano i generali nel bunker e quattro sono “ i prodi”che lo sostengono… Nulla chiarisce o giustifica in merito alla cacciata del PD e di Forza Italia, ed al tradimento consumato in loro danno, trasformando il suo intervento in un patetico elenco di stupidaggini.

Ritengo superfluo ogni tipo di commento, perché la figuraccia del Sindaco si commenta da sè, ma penso sia l’ora che qualcuno prenda coscienza che la città non merita un Sindaco del genere. Avranno i nostri eroi del PD, il coraggio e lo scatto di dignità necessario per staccare la spina al “malato terminale “così come la definito il Consigliere Roccasalvo …? "