Dal tagliando all’RC: quanto costa un’auto e le differenze da regione a regione

Possedere un’automobile è spesso un’esigenza indispensabile, dato che molti italiani hanno la necessità di affidarsi alla propria vettura per andare a lavoro o all’università, per i viaggi e per gli spostamenti quotidiani in città. Ma l’auto costa, quindi è il caso di andare a verificare quali sono le voci di spesa più importanti.

Quali sono i costi relativi al mantenimento di un’auto?

Per prima cosa, è bene specificare che in media in Italia mantenere una vettura costa all’incirca 1.500 euro ogni anno. Nella lista delle voci di spesa spicca soprattutto l’acquisto del carburante, per il quale vengono spesi circa 775 euro annui. È chiaro comunque che i costi di mantenimento di un veicolo possono cambiare da regione a regione, non solo per il prezzo dell’assicurazione, che comunque approfondiremo fra poco. Ritornando alle spese relative al carburante, la regione più costosa in assoluto è il Trentino Alto Adige, insieme al Friuli Venezia Giulia, mentre il Lazio e la Liguria figurano nella lista delle zone italiane meno costose in assoluto. Facendo una somma delle spese, la regione più cara è la Campania: qui si arrivano a spendere oltre 2 mila euro di media per automobile ogni anno.

Quali sono invece i costi specifici per l’RC auto? La media nazionale è di poco superiore ai 530 euro annui, anche se ci sono regioni dove le spese salgono notevolmente, come appunto nel caso della Campania dove solo per l’assicurazione si spendono in media oltre 1000 euro. Quando si parla di polizze auto va anche detto che oggi gli automobilisti possono calcolare l’assicurazione auto direttamente online, grazie a siti di settore come Groupama, ad esempio, che consentono di ottenere un preventivo in pochi clic così da valutare l’effettivo risparmio.

A questo proposito, analizzando le tendenze degli ultimi anni, emerge una buona notizia: l’esborso necessario per mantenere un’automobile è in leggera flessione rispetto al recente passato. Se si fa un confronto con il 2019, il calo è molto importante e arriva addirittura al 7%, cosa che ha permesso agli italiani di risparmiare all’incirca 100 euro nel 2020.

Il costo del tagliando e della manutenzione

Anche in questo caso si parla di costi che possono variare, ma stavolta in base alla casa automobilistica che ha prodotto un dato veicolo. È comunque possibile approfondire la questione, fornendo qualche esempio utile per capire quali sono le case più economiche.

La meno costosa in assoluto, per quanto concerne i costi del tagliando e della manutenzione è la Toyota con un prezzo di 230 euro, mentre il secondo posto in classifica viene occupato dalla Suzuki con 240 euro. Via via si trovano tutte le altre, con un costo medio che può andare dai 250 euro ai 350 euro. Al contempo si trovano anche diverse case automobilistiche molto care, con prezzi per tagliando e manutenzione superiori ai 400 euro: la più costosa in assoluto è la Land Rover (550). In conclusione, sono diversi i costi che riguardano il mantenimento di un’auto, ed è bene analizzarli.