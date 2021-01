Coppia trovata morta a Paternò: forse uccisa dal monossido

Sarà l'autopsia che sara' effettuata nei prossimi giorni dal medico legale Giuseppe Ragazzi, a stabilire le cause della morte di una coppia - lui italiano di 60 anni, lei romena di 53 - deceduta in circostanze poco chiare in una casa di campagna di Paterno' in contrada Schettino. Secondo i carabinieri la morte potrebbe essere avvenuta a causa delle esalazioni da monossido di carbonio prodotta da un generatore di elettricita' alimentato a gasolio che la coppia teneva all'interno dell'abitazione. La prima sommaria ispezione da parte del medico legale ha accertato che i corpi non presentano segni di violenza. Indagano i carabinieri.