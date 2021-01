L'assessore Razza vede la "Sicilia in arancione"

"Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito all'Ars sulla situazione pandemica nell'isola.

Razza ha aggiunto: "Nelle prossime 48 ore potremo comprendere se le decisioni prese di concerto con lo Stato hanno limitato il contagio e hanno evitato un danno significativo per l'apparato produttivo". "Se non lo avessimo fatto - ha proseguito - ci saremmo finiti la settimana successiva in base ai nuovi parametri di Rt e saremmo stati dichiarati zona rossa per tre settimane". Quindi, secondo l'assessore, la scelta di anticipare avrebbe evitato una settimana "rosso" in più.

"A fronte di 105mila soggetti vaccinati, in Sicilia le criticità hanno riguardato un numero modesto di persone. Il tema è legato al rispetto delle procedure da parte di tutti. Un conto è se rimane qualche dose scongelata coinvolgere altri soggetti per non perderla, diverso se qualcuno in modo preordinato abbia ceduto dosi. C'è in corso una attività amministrativa Palermo e Ragusa per accertare quanto accaduto in alcune circostanze". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella sua relazione all'Assemblea siciliana sulla situazione pandemica in Sicilia.