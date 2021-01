Palermo, in un garage a giocare a carte e bere birra: 18 multe

Nell'ambito dei controlli per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid, ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno ispezionato un garage di proprietà di un ventinovenne palermitano, nei pressi di via d'Ossuna, trovandovi 18 persone che, in barba alle recenti misure per il contenimento del contagio, giocavano a carte e bevevano birra. Le violazioni riscontrate a carico di tutti i presenti, fra le quali il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree, hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7000 euro.