Week end di Motori a Melilli: si apre il campionato siciliano di karting

In Sicilia il Campionato regionale karting si apre nel week-end il 30 e 31 gennaio, sulla Pista del Sole di Villasmundo, nel Comune di Melilli (Siracusa). Alcuni cambiamenti caratterizzeranno il nuovo anno, primo fra tutti l'istituzione della finale nazionale dei campionati regionali, riservata a coloro che si sono impegnati nelle loro serie di zona.

La manifestazione è fissata nel weekend del 10 ottobre sulla pista di Ugento (Lecce). La parte logistica organizzativa del Campionato regionale sarà curata per dieci tappe dallo staff di Karting Sicilia, mentre Promoter Kinisia organizzerà la prova sull'omonimo circuito. I due sodalizi lavorano sotto la vigilanza di Aci sport.

Saranno 11 gli appuntamenti siciliani. Dopo la gara inaugurale di Melilli, il calendario prevede, la tappa agrigentina di Eraclea Minoa il 14 febbraio. Il 7 marzo appuntamento in provincia di Ragusa, sul circuito Vincenza di Ispica. L'11 aprile il "circus" farà tappa a Triscina (Trapani). Nel week end del 2 maggio sarà la volta del Kartodromo di Kinisia, sempre nel Trapanese. Il 16 maggio e il 13 giugno si torna in provincia di Ragusa, rispettivamente a Vittoria e a Ispica. Il secondo appuntamento a Triscina è il 27 giugno. La provincia ennese vedrà due round consecutivi di Villarosa del 18 luglio e del 5 settembre. Chiusura il 26 settembre di nuovo a Melilli. Le gare sono trasmesse in diretta streaming su www.kartingsicilia.com e sulla pagina Facebook del sito.