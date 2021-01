Mercato del lavoro e staff leasing: una nuova opportunità

Lo staff leasing, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, è divenuta una pratica sempre più frequente e consolidata, in grado di offrire sicurezza e flessibilità sia al lavoratore, sia alle imprese utilizzatrici.

Entrato in vigore con il Job Act del 2015, lo staff leasing o employee leasing è un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato. Attivabile in qualsiasi settore a eccezione della pubblica amministrazione, viene stipulato tra il lavoratore e un’agenzia per il lavoro (il cosiddetto somministratore) la quale, a sua volta, si accorda con l’azienda cliente (l’utilizzatore). Il lavoratore risulta pertanto un dipendente dell’agenzia interinale, anche se presta servizio presso l’impresa richiedente.

Un’agenzia per il lavoro come Jobtech offre soluzioni di staff leasing alle aziende e alle piccole e medie imprese che hanno la necessità di assumere personale a medio o lungo termine, ponendosi come mediatrice tra il lavoratore e l’utilizzatore. A seguito della crisi economica generata dall’emergenza coronavirus e del conseguente calo di produttività di una gran parte delle realtà che compongono il sistema industriale italiano, quella dell’employee leasing è diventata una formula molto sfruttata dalle imprese. Grazie a questa relativamente recente forma di contratto in somministrazione di lavoro, le aziende possono infatti ampliare il proprio organico senza dover assumere direttamente i lavoratori.

Oggi, lo staff leasing è una forma di contratto diffusa e consolidata, che offre sicurezza e flessibilità tanto alle aziende quanto ai lavoratori.

Secondo alcune analisi di settore, sono specialmente i giovani alle prime esperienze e le donne di oltre 50 anni a trovare in questa tipologia di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato l’opportunità di compiere i primi passi o di riqualificarsi nel mercato del lavoro. Il contratto tutela i somministrati equiparando i loro diritti retributivi e assistenziali (ferie, malattia, ecc.) a quelli del personale regolarmente assunto dall’impresa che ne richiede la prestazione.

Come si è detto, un ruolo importante nel rapporto che regola il contratto di employee leasing è svolto dall’agenzia per il lavoro.

Jobtech, la prima agenzia interinale italiana che opera esclusivamente in digitale, è in grado di garantire numerosi vantaggi alle aziende che scelgono i suoi servizi. In primo luogo, perché si occupa della formazione delle sue risorse in staff leasing, con l’obiettivo di allinearne le competenze e conoscenze alle esigenze del cliente. In secondo luogo, perché effettua in prima persona tutte le fasi di ricerca, selezione e assunzione del personale, inclusa la gestione dei complessi aspetti burocratici.