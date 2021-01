Noleggio a lungo termine dell'usato, una formula che piace sempre di più

Risparmiare è diventato un mantra per tutti gli italiani, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. Prima di acquistare un'auto è quindi opportuno fare alcune riflessioni, valutando tutte le possibili alternative.

Acquistare una vettura usata risulta indubbiamente più economico, ma in tal caso è necessario valutare che sia in perfette condizioni, col supporto di un meccanico o comunque di una persona competente.

Una valida alternativa è rappresentata dal noleggio delle auto usate, una formula vincente che piace sempre di più a privati, professionisti ed aziende.

Il noleggio cancella i problemi legati all'acquisto, come l'immobilizzazione di capitali e la svalutazione. Il mezzo infatti, già dopo pochi mesi dall'immatricolazione, perde di valore appena esce dalla concessionaria.

Con questa formula, che generalmente prevede un contratto di due anni, ogni guidatore ha a disposizione un'auto come se fosse sua. Al termine del contratto può anche decidere di restituirla e prenotarne un'altra, togliendosi così lo sfizio di guidare modelli di vari case automobilistiche.

Da un punto di vista economico i vantaggi sono tanti, a partire dal taglio dei costi. Il canone mensile del noleggio comprende infatti tanti altri servizi, come la polizza assicurativa, eventuali garanzie accessorie, il cambio gomme, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento del bollo, il soccorso stradale, le revisioni e le riparazioni di carrozzeria.

Il prezzo del contratto varia anche in base ai servizi selezionati dal cliente, che può così selezionare la formula più adeguata al suo stile di guida. L'unica spesa che dovrà sostenere il contraente è quella legata al consumo del carburante.

Non ci sono costi segreti o nascosti, ed il prezzo del canone mensile resta sempre invariato.

Le società di noleggio a lungo termine auto usate si stanno adeguando alle nuove esigenze del mercato, proponendo un'offerta sempre più ricca e variegata.

Dando ad esempio uno sguardo al parco auto di Rent4you, una delle principali realtà del settore, gli utenti possono trovare una selezione molto ampia di diversi modelli.

Utilitarie per rapidi spostamenti in città, premium car e SUV per tutta la famiglia sono alcune delle proposte messe a disposizione da Rent4you, per privati ed aziende.

I professionisti e le società apprezzano questa formula anche per gli evidenti vantaggi fiscali, che consentono di detrarre fino al 100% dell'IVA, a seconda dell'utilizzo.

Le vetture usate garantiscono la massima affidabilità anche in termini di prestazioni e sicurezza stradale.

Al termine del primo ciclo di noleggio, le vetture vengono infatti revisionate e sottoposte ad una serie di verifiche molto rigide, da parte di un team professionale e specializzato.

Dopo i necessari test, i veicoli vengono reimmessi sul mercato come nuovi e perfettamente funzionanti, a condizioni estremamente vantaggiose e sicure.