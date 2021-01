Covid, meno contagi nel Ragusano: morta 73enne

Ancora in flessione il numero dei positivi al Covid 19 nel Ragusano. In totale sono 581 i contagiati di cui 546 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati e 12 nella Rsa Covid dell’ospedale di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 20 Acate, 15 Chiaramonte Gulfi, 47 Comiso, 6 Giarratana, 9 Ispica, 99 Modica, 4 Monterosso Almo, 28 Pozzallo, 127 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 22 Scicli, 151 Vittoria. I 23 ricoverati si trovano tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 16 nel reparto di Malattie Infettive e 7 nel reparto di Rianimazione. I guariti sono 6.724 mentre i morti sono 190. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

Si tratta di una donna di 73 anni di Vittoria.