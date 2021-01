Modica, morto a causa del Covid il dermatologo Antonino Iabichino

E' morto all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa il dermatologo modicano Antonino Iabichino. Aveva 65 anni ed era ricoverato nel nosocomio ragusano da alcuni giorni in gravi condizioni. Complicazioni causate dal Coronavirus lo hanno portato al decesso malgrado i tentativi dei medici per salvargli la vita. Il dottore Iabichino, professionista apprezzato nel panorama della dermatologia siciliana, esercitava dal 1982 dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Catania nel 1981. Nel 1985 aveva terminato la specializzazione in Dermatologia e Venereologia. Era molto apprezzato per la sua professionalità ma, anche, per la sua affabilità con i pazienti.