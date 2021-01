Gip di Catania Nunzio Sarpietro: Palamara mi danneggiò, c'è reato

"Quello che ne esce è un quadro desolante che dimostra come una buona parte delle nomine che si fanno dei vertici degli uffici giudiziari non sono minimamente suffragate da un giudizio di merito, ma solo dalle correnti. Mi chiedo come è possibile che in un Paese civile si possa confessare per iscritto di avere commesso un abuso d'ufficio e che non ci sia a oggi alcuna azione di un procuratore che persegua tali reati". Lo afferma il presidente dell'ufficio del Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, che presiede l'udienza preliminare del caso Gregoretti, parlando con il quotidiano La Sicilia, su anticipazioni di stampa del libro intervista a Luca Palamara 'Il sistema' scritto da Alessandro Sallusti in cui l'ex presidente dell'Anm ed ex componente del Csm sostiene che "la nomina del Gip a Presidente del Tribunale di Catania non passò con il mio contributo decisivo" e che non fu nominato "nonostante il suo legittimo ricorso al Tar. "Sapevo che Palamara si era interessato negativamente per me solo a Torino - aggiunge Sarpietro - dove il relatore della pratica era proprio lui. Apprendo in questi giorni che si è anche interessato, a mio svantaggio anche a Catania. Oggi si potrebbe procedere d'ufficio nei confronti di Palamara o del - o dei - soggetti beneficiari. Le correnti hanno sempre rovinato la magistratura italiana e negli ultimi anni hanno abbattuto il requisito dell'anzianità di servizio. Il merito - sostiene il presidente dei Gip di Catania - è azzerato o molto ridimensionato. Io sono dell'avviso che occorrerebbe abolirle e creare un Csm con il sorteggio eliminando alla base ogni collegamento fra elettori ed eletti. Sono convinto che la riforma non sarà fatta mai, perché è nell'interesse della politica avere agganci molto forti nel Csm. Se si vuole togliere la politica dalla magistratura - conclude Sarpietro - servirebbe una riforma Costituzionale». (ANSA). TR 28-GEN-21 10:16 NNN