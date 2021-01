Ruba un Suv a Scicli e si pente: si consegna ai carabinieri di Rosolini

La scorsa serata, un singolare episodio si è registrato presso la stazione CC di Rosolini. Un uomo di 45 anni, S.S. originario di Scicli , già noto ai Carabinieri per i suoi precedenti penali, si è presentato presso la stazione di Rosolini per confessare di avere rubato poco prima un’autovettura a Scicli .

L’uomo ha raccontato ai militari che mentre camminava per strada a Scicli aveva notato che l’autovettura, una Toyota Rav4, era stata parcheggiata sulla pubblica via con le chiavi inserite nel quadro d’accensione. L’occasione è gli era apparsa tanto ghiotta da non pensarci due volte, e si era messo alla guida della vettura allontanandosi verso Rosolini.

Tuttavia, giunto nel comune siracusano, e probabilmente accortosi anche che l’autovettura era monitorata da antifurto satellitare, l’uomo aveva ripensato al suo misfatto ed aveva deciso quindi di dirigersi in caserma per confessare il furto.

I Carabinieri hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario e hanno deferito in stato di libertà il ladro pentito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.