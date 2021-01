Floridia, multati 7 avventori di un bar: sanzioni pure al titolare

I carabinieri del Comando provinciale di Siracusa, hanno confermato quanto già scritto la settimana scorsa da Nuovo Sud, ovvero di avere sanzionato 7 avventori di un Bar - Tabacchi di Floridia, che oltre a consumare aspettavano all'interno del locale l'estrazione dei numeri del lotto, creando assembramenti.

I Carabinieri hanno subito sanzionato tutti e sette gli avventori ed hanno elevato analoghe sanzioni anche al suo gestore ed all’attività commerciale, procedendo contestualmente alla sua immediata chiusura, in via provvisoria, per 5 giorni, alla quale seguiranno le ulteriori determinazioni prefettizie in termini di sanzioni accessorie (sospensione dell’attività fino a 30 gg).