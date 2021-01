Elezioni a Pachino, Rinascita va con CambiaMenti: sosterrà Petralito a sindaca

Anche il Movimento per la Rinascita di Pachino sosterrà la candidatura a sindaca di Pachino di Carmela Petralito, Presidente del Movimento CambiaMenti, alle prossime elezioni comunali.

Non c'è stato un gran lavoro da parte della coalizione per incassare il sì di Rinascita, lo storico movimento che fu dell'ex sindaco Mauro Adamo, oggi nelle mani di Salvatore Blundo. In una nota viene ufficializzato che Cambiamenti, il Circolo Pachino 2020 di Fratelli d’Italia e Rinascita hanno concluso l’accordo politico ed elettorale a sostegno della candidatura di Carmela Petralito, insegnante stimata e impegnata nel volontariato pachinese da moltissimi anni, persona di grande equilibrio e sensibilità sociale, ritenuta unanimemente la candidata ideale per guidare la Città, interpretando il cambiamento di cui tutti avvertiamo la necessità.

(Nella foto la candidata a sindaca Carmela Petralito con il leader di Rinascita, Salvatore Blundo)