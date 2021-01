Cimitero dei Rotoli a Palermo, Fdi, Fi e Udc: stop alle chiacchiere, i fatti

Cimiteri: Palermo; Fdi, Fi e Udc,no chiacchiere ma risultati (ANSA) - PALERMO, 28 GEN - "Siamo inorriditi per quanto dichiarato dal sindaco Orlando secondo il quale nessuna soluzione è venuta da parte del consiglio comunale per l'emergenza, da lui non risolta in qualità di sindaco e di assessore al ramo, al cimitero dei Rotoli". Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc a Palazzo delle Aquile. "Il consiglio comunale non deve proporre le soluzioni che lui non è stato in grado di dare negli ultimi 30 anni. Se non è più in grado di fare il sindaco, si dimetta.- aggiungono - Semmai lui dovrebbe venire a ringraziare personalmente, ad uno ad uno, tutti i consiglieri comunali perché si sono impegnati ad affrontare a 360 un problema che lui non è riuscito a risolvere. Ed è solo grazie al dibattito che si è sollevato in consiglio che il sindaco si è reso conto realmente di una tragedia che lo ha portato, fino ad ora in maniera assolutamente inconcludente, a cercare di trovare una soluzione". "Adesso vorremmo meno chiacchiere e meno comunicati stampa da parte del sindaco, vogliamo che dia degna sepoltura a quei morti, e se non è in grado di farlo che se ne vada", concludono.