Rifiuti a Ragusa, via libera alla riapertura della discarica dei Modicani

Verso una soluzione il problema dei rifiuti in provincia di Ragusa. Chiusa da più di una settimana la discarica di Cava dei Modicani, in territorio di Ragusa, dove la maggior parte dei comuni iblei conferiscono i rifiuti indifferenziati. Questo ha portato dei disservizi e, in alcune città, la spazzatura è rimasta per le strade. Ieri sera dalla Regione è arrivata l'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale per il gestore. E' l'atto che dovrà consentire l'autorizzazione definitiva che sarà emanata dal Dipartimento Territorio e Ambiente. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha informato che l'ultimo passaggio potrebbe arrivare entro domani. "Abbiamo dovuto integrare la documentazione e ci sonoi volute ben quattro conferenze di servizio - ha detto Cassì - si è dovuto chiudere l'impinato di trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani, dove viene conferito il rifiuto indifferenziato. Con questo pòèrovvedimento contiamo di poter riaprire l'impianto, speriamo entro venerdì".