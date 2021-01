Parcheggiatori abusivi, Procura di Catania chiude le indagini per 25

La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagini nei confronti di 25 posteggiatori abusivi 'recidivi', per i quali potrà chiedere il rinvio a giudizio. Il provvedimento contesta la violazione del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), che era stato emesso nei loro confronti dal questore Mario Della Cioppa, e la recidiva, nel biennio, di esercizio abusivo di attività non autorizzata. Rischiano una condanna compresa tra sei mesi e un anno di reclusione. Accertamento della polizia di Stato, della guardia di finanza e e della polizia locale, hanno inoltre portato alla sospensione da parte dell'Inps del Reddito di cittadinanza a 15 parcheggiatori abusivi, che sono stati anche denunciati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e false dichiarazioni personali. Dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre dello stesso anno sono stati complessivamente 344 i posteggiatori abusivi destinatari di sanzioni amministrative a Catania da parte delle forze dell'ordine e dei vigili urbani. Iri la polizia di Stato ne ha sanzionati altri tre.