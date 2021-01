Gregoretti, Conte sentito dal Gup a Palazzo Chigi: decisione sul Pos presa da Salvini

Si è conclusa, Palazzo Chigi, la deposizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come testimone, nell'ambito dell'udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno è imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti dalla nave nel luglio del 2019. L'udienza preliminare per il caso Gregoretti riprenderà a Catania il prossimo 19 febbraio. Lo ha deciso il Gup Nunzio Sarpietro, stabilendo che per quella data, nell'aula bunker del carcere di Bicocca a Catania, saranno sentiti, come testimoni, l'allora vice premier e attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e l'ambasciatore Maurizio Massari. Nell'ambito dello stesso procedimento sono stati già sentiti a Catania gli ex ministri dei Trasporti, Danilo Toninelli, e della Difesa, Elisabetta Trenta. "Il premier Conte ha chiarito che la decisione sul pos (place of safety) per la Gregoretti è stata presa dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini ". Così gli avvocati di parte civile dopo l'udienza nel corso della quale Conte è stato sentito dal gip di Catania.

Matteo Salvini ha tutelato l'interesse nazionale e ha agito in linea con la politica governativa ribadita oggi da Giuseppe Conte. E' quanto dice la difesa dell'allora ministro dell'Interno dopo l'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Il premier ha confermato di essere "stato protagonista" nella politica della redistribuzione prima degli sbarchi, sottolinea la difesa di Salvini.

"La coralità" delle azioni del governo "atteneva alla politica generale, i singoli eventi erano curati dai singoli ministri: il ministro Salvini prima e la ministra Lamorgese dopo". Lo dice il Gup di Catania Nunzio Sarpietro all'uscita da Palazzo Chigi al termine della la deposizione del presidente Giuseppe Conte, come testimone, nell'udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini. "Conte è stato molto collaborativo, molto profondo nelle risposte", aggiunge Sarpietro.

"Non c'è una collaborazione" tra presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, "c'è un indirizzo politico che il ministro dell'Interno esegue". Lo sottolinea il gup di Catania Nunzio Sarpietro uscendo da Palazzo Chigi dove si è svolta la deposizione del premier Giuseppe Conte, come testimone, nell'udienza sul caso Gregoretti. "Non parliamo ancora di reati, stiamo parlando di un processo in cui bisogna accertare se c'è un reato", aggiunge Sarpietro.