Il femminicidio di Caccamo, il Gip lascia in carcere Pietro Morreale

Pietro Morreale, 19 anni, resta in carcere. Lo ha deciso Il gip di Termini Imerese, Angela Lo Piparo, sciogliendo la riserva dopo l'udienza che si e' svolta stamattina. Il gip non ha convalidato il fermo emesso dalla procura della repubblica di Termini Imerese ma la custodia cautelare in carcere per il giovane indagato per omicidio volontario e occultamento del cadavere di Roberta Siragusa, la diciassettenne fidanzata il cui corpo e' stato rinvenuto domenica in dirupo alle porte di Caccamo. Il giovane che domenica aveva indicato ai carabinieri il luogo in cui e' stato ritrovato il cadavere non ha piu' parlato con gli investigatori e si avvalso della facoltà di non rispondere sia davanti ai pm che coordinano l'inchiesta il procuratore Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara - sia oggi nel corso dell'udienza di convalida. Il difensore Giuseppe Di Cesare aveva chiesto la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.