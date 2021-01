Torino, uccide la moglie e il figlio di 5 anni: lui si lancia dal balcone ma è vivo

Ha ucciso la moglie e il figlio, di appena 5 anni, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. E' accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola (Torino), dove i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni. Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare. L'uomo è ricoverato al Cto di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Sono in corso i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.

La tragedia familiare è avvenuta in un edificio di via Barbaroux. Per uccidere la moglie, anche lei 39enne, e il figlio, l'uomo avrebbe utilizzato un oggetto contundente. Sul posto proseguono i rilievi dei carabinieri, che indagano sui motivi del duplice omicidio. L'uomo, piantonato in ospedale, non è in pericolo di vita.

E' stato il vicino di casa, svegliato nel cuore della notte dalle urla, a chiamare i carabinieri al civico 45 di via Barbaroux, a Carmagnola, dove Alexandro Riccio ha ucciso la moglie, Teodora Casasanta, e il figlio di 5 anni Ludovico, per poi tentare di suicidarsi lanciandosi dal terzo piano di casa. L'uomo, ferito, è piantonato all'ospedale Cto di Torino, non in pericolo di vita secondo i sanitari.

Aveva deciso di lasciarlo, la moglie di Alexandro Riccio, il 39enne che ha ucciso nella notte Teodora Casasanta e il figlio di 5 anni, Ludovico, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal secondo piano di casa e non terzo, come appreso in un primo momento. E' quanto emerge dai primi accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, intervenuti sul posto dopo l'allarme dato dal vicino di casa. L'assassino, sempre secondo i primi accertamenti, non avrebbe dunque accettato la volontà della donna, operatrice socio sanitaria di 39 anni, di interrompere la relazione coniugale con lui. Nel tentativo di suicidarsi lanciandosi dal balcone, l'uomo ha riportato una frattura composta dello sterno.

(fotolastampa.it)