Floridia, dopo 30 anni riattivata la fontana di piazza Vittime della mafia

Ci sono voluti quasi 30 anni per accendere i riflettori su Piazza vittime della mafia a Floridia. C'è voluta la buona volontà dell'amministrazione guidata dal giovane sindaco Marco Carianni per ridare decoro ad una delle piazze centrali della città. Ieri sera verso le 19, è tornato a funzionare il getto d'acqua della fontana con tanto di illuminazione. Non si è trattato di una vera e propria inaugurazione, ma di un momento significativo per la riqualificazione del tessuto urbano, da tantissimi anni trascurato. Presente all'eventi il primo cittadino di Floridia, qualche consigliere ed anche semplici cittadini, oramai disabituati a vedere la 'rinascita' del proprio quartiere. Secondo quanto si apprende, l'amministrazione Carianni, attraverso il proprio Ufficio tecnico, ha presentato alla Regione un progetto per la riqualificazione di tutte le piazze di Floridia. Si aspetta il via libera al finanziamento.

L.M.