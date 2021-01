Chirurgia vascolare ad Agrigento salva una gamba a paziente

E' salvo l'arto inferiore del paziente grazie ad un delicato intervento di esclusione endovascolare di un aneurisma popliteo recentemente eseguito, per la prima volta e con una tecnica innovativa, nell'unità di chirurgia vascolare dell'ospedale di Agrigento. Il rischio di amputazione della gamba per D.G.I., 71 anni, di Porto Empedocle, è stato scongiurato grazie alla professionalità dell'équipe chirurgica intervenuta in stretta collaborazione con il personale della radiologia. La dilatazione aneurismatica dell'arteria poplitea, l'asse vascolare principale dell'arto inferiore che si trova dietro all'articolazione del ginocchio, genera una "sacca" che stimola, al suo interno, la formazione di trombi in grado di occludere interamente il vaso o migrare alle arterie della gamba determinando, in entrambi i casi, uno stop all'afflusso di sangue. Grazie ad un tubo protesico in materiale sintetico, inserito all'interno dell'arteria tramite un particolare ago che attraversa la pelle e gli strati superficiali fino a raggiungere e perforare la parete arteriosa, i chirurghi vascolari sono riusciti a far passare il sangue soltanto dentro la protesi escludendo la sacca dal circolo ed evitando la sua occlusione. "L'intervento è stato portato a termine con successo - spiega una nota di Asp Agrigento -ed è risultato decisamente più rapido ed efficace rispetto a quello, eseguito con tecniche tradizionali, che prevede la creazione di un bypass tramite il prelievo di un tratto di vena. Grazie alla nuova metodica nessuna ferita per il paziente e una guarigione rapida ed indolore". Il commissario straordinario di Asp Agrigento Mario Zappia ha espresso l'apprezzamento della direzione strategica aziendale per l'ottima riuscita dell'intervento e compiacimento per i decisi passi in avanti compiuti dalla chirurgia vascolare di Agrigento.