Covid, via libera dell'Ema al vaccino di AstraZeneca

Via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca per le persone dai 18 anni. L'utilizzo di fabbriche britanniche da parte di AstraZeneca per rifornire l'Ue "non è un'opzione, è un obbligo contrattuale". Lo ha detto un funzionario europeo dopo la pubblicazione del contratto tra l'Ue e l'azienda anglo-svedese. Nei giorni scorsi l'ad di AstraZeneca, Pascal Soriot, aveva assicurato di dover riservare agli inglesi la produzione degli stabilimenti nel Regno Unito. Argomento fortemente contestato da Bruxelles. Nel contratto reso pubblico oggi, alla voce 'produzione e fornitura', la possibilità di produrre le dosi nel Regno Unito viene menzionata esplicitamente in un paragrafo successivo a un primo comma in cui si legge che AstraZeneca dovrebbe fabbricare le dosi all'interno dell'Ue. "Siamo un po' imbarazzati dal fatto che diverse fabbriche dovrebbero ovviamente fornirci i vaccini ordinati, eppure riceviamo solo le dosi da una di loro", ha detto la fonte, sottolineando che davanti a un contenzioso legale sarà il giudice a decidere.

"L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Astrazeneca. E' una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da' più forza nella campagna di vaccinazione". Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.