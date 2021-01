Bronte, trovati tre lavoratori in nero in un'azienda

I carabinieri a Bronte hanno denunciato il titolare di una ditta che opera nell'estrazione e nella commercializzazione di materiale inerte lavico e conglomerati cementizi perché hanno trovato tre lavoratori in 'nero' su cinque. Inoltre avrebbe omesso di abilitare due lavoratori alla conduzione di mezzi complessi di movimento terra. L'attività è stata sospesa. I militari hanno contestato ammende e sanzioni amministrative per 14.600 euro e recuperato contributi previdenziali ed assistenziali per 2.400 euro.