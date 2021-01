Precipita da torre ex pastificio a Grumo Appula: morto un 15enne

Un ragazzo di 15 anni e' morto dopo essere precipitato dalla torre di un ex pastificio abbandonato a Grumo Appula (Bari). I carabinieri della compagnia di Modugno sono intervenuti sul posto poiche' era stato segnalato un incendio, alle 22 circa, incendio effettivamente divampato all'ultimo piano di una torre alta 50 metri. Entrati nella struttura, chiusa e buia, alla base della torre hanno trovato riverso il corpo di un ragazzo. I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, all'ultimo piano, hanno trovato alcuni effetti personali del 15enne. I carabinieri hanno identificato il corpo. Sul posto anche il medico legale, Antonio De Donno, e il pm di Bari, Marcello Barbanente. Al momento tutte le ipotesi sulle cause della tragedia sono al vaglio degli investigatori.