Elezioni a Pachino, Quartarone ufficializza la sua candidatura a sindaco

Ha deciso di ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Pachino con una sorta di manifesto pubblico che diffonderà stamane sui social. A provarci a salire sul gradino più alto del Palazzo di città, è Corrado Quartarone, neo commissario locale di Forza Italia. Verrà sostenuto da tre liste, quella degli 'azzurri' e due Civiche, anche se non tira fuori i nomi della coalizione al completo. E' anche l'ennesimo candidato del Centro destra ed è stato uno dei più forti oppositori dell'amministrazione di Roberto Bruno, il sindaco Dem, mandato a casa per scioglimento per mafia del Consiglio.

"Mi candido e lo farò con una coalizione di centro destra e di liste civiche che hanno a cuore il bene del nostro amato paese - scrive Quartarone - Non incentrerò questa campagna elettorale sul passato, non interessa ai cittadini di Pachino. Dobbiamo pensare al futuro, soprattutto delle nuove generazioni, ai giovani che scappano da questo paese. Cercare di avvicinare i giovani alla politica: per questo nelle liste che mi appoggeranno saranno presenti tanti giovani che hanno deciso di mettersi in discussione con spirito di sacrificio per il paese. La nostra città presenta ancora delle problematiche da risolvere che riguardano i servizi pubblici, l' erogazione dell' acqua, il miglioramento delle strutture sanitarie, occorre che chi la guiderà ne sia all' altezza non solo con parole ma con i fatti, voglio che la mia sia una città che funzioni, con una gestione trasparente, dove la gente non provi più diffidenza nei confronti della politica. Intendo portare la mia esperienza al servizio della città e dei cittadini, perché Pachino si riprenda il ruolo che le spetta.

Pachino ha bisogno di tutte le nostre energie, di idee innovative e voglia di lavorare - dice ancora l'aspirante sindaco - Sono consapevole della grande sfida che mi aspetta, ma so che con il mio costante impegno e volontà raggiungeremo i nostri obiettivi".