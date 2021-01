Sfruttavano donne dell'Est, sgominate due gang a Torino

Giovani donne provenienti dall'est Europa, condotte in Italia sulla base di false promesse e di ricatti sentimentali, venivano costrette a prostituirsi. E' l'indagine della Squadra Mobile della Questura di Torino che all'alba ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico degli appartenenti a due distinti gruppi di malviventi, romeni ed albanesi, dediti al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Le due organizzazioni, sulla base delle indagini avviate nel 2018, controllavano intere fette della città, dove le ragazze venivano costrette a prostituirsi, per strada o in alloggi, e a versare tutti i loro guadagni ai protettori. Arrestati anche i reclutatori, alcuni componenti delle due organizzazioni si trovano all'estero, bloccati dalle norme anti Covid nei rispettivi Paesi, e sono ricercati. L'attività della Squadra Mobile è ancora in corso.