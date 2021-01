Controlli anti covid, sanzionati due bar a Carlentini e uno a Lentini

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa stanno proseguendo la loro azione di controllo sul territorio volta a prevenire ed ove necessario sanzionare i comportamenti non conformi alle regole sanitarie in atto volte al contenimento della pandemia da COVID.

Il resoconto delle ultime ore di attività della Compagnia di Augusta presenta dei numeri molto intensi, segno che occorre continuare a sensibilizzare la popolazione a porre maggior attenzione alle buone prassi anticontagio. I Carabinieri infatti, nei comuni di Augusta, Carlentini e Francofonte, hanno sanzionato amministrativamente ben 44 persone, sorprese mentre compivano violazioni alle norme ormai purtroppo consuete, malgrado le numerose campagne volte alla sensibilizzazione in tal senso: mancato uso delle mascherine, circolazione in orari non autorizzati, piccoli assembramenti, per un importo di circa 18.000 euro.

La predetta attività è stata indirizzata anche al controllo degli esercizi pubblici ove avviene la somministrazione di bevande e la consumazione di cibo, luoghi di possibile aggregazione.

I militari di Carlentini hanno sanzionato 2 bar del centro urbano ed un altro nel comune di Lentini, dove alcuni avventori (anch’essi tutti sanzionati) sono stati sorpresi, a dispetto delle restrizioni imposte, a consumare tranquillamente delle bevande nelle aree dehors antistanti i bar, nella totale indifferenza del gestore dell’esercizio commerciale.

I Carabinieri di Francofonte hanno invece sanzionato il proprietario di una panineria ed un avventore poiché quest’ultimo è stato sorpreso a consumare bevande alcooliche nella pertinenza del locale.

Ai titolari delle attività, responsabili di non aver fatto rispettare le disposizioni impartite dal vigente D.P.C.M., è stata disposta anche la chiusura provvisoria per giorni 5, nell’attesa delle determinazioni definitive da parte dell’Autorità Prefettizia aretusea.

I servizi svolti sulla strada hanno portato complessivamente al controllo di 292 persone e 184 veicoli, con diverse violazioni al Codice della Strada contestate per un importo di circa 13.000 euro, 5 documenti di circolazione ritirati e 25 punti complessivamente sottratti dalle patenti di guida.

3 giovani di Augusta sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Siracusa poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di marijuana.