Regione, Musumeci: lavoriamo al Bilancio con serietà

"Il bilancio sarà votato dall'Assemblea entro il 28 febbraio. Stiamo lavorando con assoluta serenità. Per l'opposizione ogni argomento è buono ma ogni tanto deve anche dimostrare di esserci". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, a Caltanissetta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, a proposito delle critiche mosse dall'opposizione sul rendiconto per il 2019 modificato dalla giunta rispetto a quello trasmesso alla Corte dei Conti che deve ancora parificare il documento contabile.