Anno giudiziario Caltanissetta: mani di Cosa Nostra sull'economia

Nelle province di Caltanissetta ed Enna "Cosa Nostra" continua ad essere l'organizzazione mafiosa di principale riferimento, dedita al controllo dell'economia legale, soprattutto nel settore dell'edilizia, del movimento terra, della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei relativi appalti, dell'agricoltura, grazie all'illecito accaparramento di lotti di terreni, anche demaniali, poi utilizzati per ottenere illecitamente pubblici contributi, oltre che dei settori tradizionalmente governati dalla criminalità organizzata, quali il settore del gioco e delle scommesse e del traffico illecito degli stupefacenti. evidenziando, altresì, straordinarie capacità di infiltrazione anche nei territori di altre Regioni (Lombardia, Lazio) oltre che in paesi stranieri (Germania, in particolare)". Lo ha detto la presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "L'attività estorsiva - ha continuato - rimane la forma più diffusa di controllo mafioso dell'economia legale e del territorio. Momento di fibrillazione costituiscono secondo quanto ulteriormente segnalato dal Procuratore Generale Lia Sava, le tornate elettorali e ciò per la "messa a disposizione" di pacchetti di voti al fine di appoggiare candidati ritenuti più avvicinabili, con l'evidente scopo di assicurarsi somme di denaro e altre utilità".