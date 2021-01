Governo a Rosolini in impasse e intanto Forza Italia 'arruola' Andrea Candiano

"Forza Italia Rosolini non firmerà la mozione di sfiducia al sindaco, Pippo Incatasciato". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio Salvo Latino. L'esponente degli azzurri conferma di avere avuto una riunione giovedì scorso con i 7 esponenti dell'opposizione, ma l'incontro si è concluso con un 'nulla di fatto'. "Forza Italia - ribadisce Latino - è fuori dalla maggioranza, l'opposizione faccia il suo mestiere. Se vogliono presentare la sfiducia, la firmino i 7 consiglieri". Probabile che si tratti di un difetto di comunicazione in casa di Forza Italia, che un coordinatore non ce l'ha, così in serata interviene il capogruppo degli azzurri in consiglio comunale, Luigi Calvo, che corregge il tiro sulla dichiarazione di Latino. "Se in aula arriverà la mozione di sfiducia al sindaco noi di Forza Italia la voteremo".

L'impasse per la crisi di governo cittadino, non è il tema caldo che riguarda gli azzurri rosolinesi che fanno capo all'ex assessore all'Agricoltura, Edy Bandiera. La compagine di Forza Italia Rosolini con una nota ufficializza il passaggio in 'azzurro' del gruppo Candiano, azienda agricola con forti potenzialità, che nella passata consiliatura era rappresentata in aula da Andrea Candiano. “La nostra adesione a Forza Italia deriva dal rapporto di stima e di piena fiducia nella persona e nell’operato di Edy Bandiera, e con il quale insieme a tutto il partito di Forza Italia di Rosolini con a capo Luigi Calvo al quale ci lega profonda amicizia e stima , abbiamo piacere di intraprendere un lungo e senza dubbio proficuo percorso all’interno di questo partito. Ringrazio anche il consigliere Saro Modica , per l’impegno profuso affinché questa nostra adesione diventasse una concreta realtà. A loro e al coordinatore Regionale Gianfranco Miccichè, che hanno svolto un egregio lavoro di apertura e radicamento nel territorio, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”. Forza Italia Rosolini è rappresentata in consiglio comunale da Luigi Calvo e Saro Modica.

(nella foto Andrea Candiano)