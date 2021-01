Stop a Floridia al dolce far nulla: a lavoro 230 percettori del Reddito di cittadinanza

Stop al dolce far nulla, incollati alla tv di casa a fare trascorrere il tempo, a fare jogging, con i soldi assicurati. Giro di vite per 230 percettori del reddito di cittadinanza a Floridia. Lavoreranno per i sette progetti con un tourn over di 6 mesi, fino a coprire i 18 del reddito. L'amministrazione Carianni ha infatti avviato l’iter per l’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza che, nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, sono tenuti a svolgere nel Comune di residenza, almeno otto ore di lavoro, prorogabili fino a sedici.

Nell’atto di indirizzo sono stati individuati gli ambiti di intervento previsti per legge: sostegno agli anziani con disabilità nel proprio domicilio; vigilanza e controllo all’entrata e uscita della scuola ( tre istituti scolastici che insistono sul territorio) ed assistenza scuolabus; supporto nell’organizzazione e gestione della biblioteca comunale; manutenzione e cura delle aree a verde comunali, cimitero, diserbamento stradale urbano;

manutenzione e mantenimento arredo urbano (riparazione, ​verniciatura ecc..), manutenzione giochi per bambini ​(riparazione e verniciatura), pulizia e riordino ambienti ​esterni, piccole manutenzioni degli edifici scolastici ​(tinteggiatura ecc…) e pulizia dei cortili scolastici, piccole ​manutenzioni e pulizia degli edifici pubblici; pulizia dei locali del Comune e sistemazione archivio.

“In questo momento storico dobbiamo mettere in campo tutte le risorse disponibili – dice l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Floridia Marieve Paparella – e i Puc costituiscono un’occasione di arricchimento per la Comunità. Le attività progettuali vanno intese come complementari, di supporto e di integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni. I progetti, attraverso la vicinanza e l’impegno prestato dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, intendono favorire l'inclusione sociale del cittadino con difficoltà di inserimento socio-lavorativo e contribuire alla crescita personale".

Telegrafico il commento del sindaco, Marco Carianni. " Mi corre l'obbligo di ringraziare l'assessore ai Servizi Sociali, Marieve Paparella per il lavoro che sta svolgendo nell'interesse della città".

(Nella foto l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Floridia, Marieve Paparella)