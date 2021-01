Sci, Sofia Goggia quarta nel primo superG di Garmisch: Gross 18esimo

Con un buon quarto posto nel primo superG di Garmisch è ancora una volta Sofia Goggia a dare segnali positivi per lo sci azzurro in una giornata per il resto deludente e che a Chamonix nel primo slalom speciale maschile ha visto Stefano Gross nei panni del migliore tra gli italiani, ma solo 18/o. Sofia è stata tanto più brava perchè ha agguantato il risultato su una, come lei stessa l'ha definita, "neve indecente", a causa del caldo e della pioggia di questi giorni. In Baviera ha vinto la svizzera Lara Gut-Behrami (in 1.15.70), al terzo successo in serie e che è riuscita ad interpretare al meglio anche un tipo di neve "che ti impediva di sentire gli sci", sempre secondo Goggia. Dietro di lei (1.16.38) la norvegese Kajas Lie e terza la canadese Marie-Michele Gagnon (1.16.63) che con il pettorale 29 ha soffiato il podio a Sofia. "Ma io non ho esultato dopo la mia prova vedendo che con 1.16.70 avevo un secondo da Lara. E dunque c'era spazio per altre concorrenti", ha riconosciuto correttamente Sofia. Per l'Italia c'è poi stato il 12/o posto di Federica Brignone, il 13/o di Elena Curtoni ed il 16/o di Laura Pirovano, tutte un po' vittime di questa neve e di una pista poco tecnica con in più un salto centrale che a molte ha fatto sballare la linea. Ne sa qualcosa Marta Bassino, che ha saltato la porta successiva al salto finendo fuori linea. Decisamente molto peggio sono andate le cose per l'Italia a Chamonix. Si è imposto in 1.38.58 il francese Clement Noel davanti allo svizzero Ramon Zehnhaeusern (1.38.74) ed al solito austriaco Marco Schwarz (1.38.77) e che corre verso la coppa di disciplina. Menzione speciale - in una gara sotto la pioggia con fondo sempre più rovinato passaggio dopo passaggio - per lo svizzero Luca Aerni, quarto con una rimonta di ben 25 posizioni. Nella seconda manche è infatti riuscito a sfruttare al meglio il fondo per lui ancora intatto. Oltre a Gross, per l'Italia la cronaca registra Simon Maurberger 19/o in 1.40.27, Tommaso Sala 24/o in 1.40.48, Manfred Moelgg 28/o in 1.48.80. Ventinovesimo ed ultimo in classifica il giovane azzurro Alex Vinatzer. Dopo cinque prove consecutive a vuoto, è riuscito a portare a termine questo slalom. Ma lo ha fatto con troppi errori e sciando con il freno tirato. La morale è che l'Italia nello slalom uomini in vista dei Mondiali non c'è da stare tranquilli e bisogna ormai soprattutto sperare nello stellone italico. L'augurio è che si metta a brillare almeno un po' già domani visto che a Chamonix c'è ancora una slalom. Per le ragazze invece si deve stare tranquilli e molto fiduciosi. La squadra c'è eccome. A Garmisch domani c'è ancora un superG. Le previsioni meteo, come a Chamonix, non annunciano miglioramenti ma per domani le azzurre sapranno certamente prendere le misure anche a questa terribile neve tedesca.