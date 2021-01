Il ministro Boccia: a febbraio arrivano 4 milioni di vaccini

'A febbraio arrivano altri 4 milioni di vaccini che si sommano ai 2 già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi', ha detto il ministro Boccia al vertice con le Regioni sul piano vaccinale. 'Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale selezionato', ha aggiunto il ministro Speranza, che attende ora le indicazioni dell'Aifa, ricordando come in Germania sia stato autorizzato l'utilizzo del vaccino fino a 65 anni'.