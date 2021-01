Calcio, il Palermo forza nel primo tempo: a Potenza finisce a reti inviolate

Altro passo falso per il Palermo dopo il pari interno contro il Teramo i rosanero di Boscaglia non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Potenza. Una gara all'insegna dell'equilibrio con entrambe le squadre che hanno provato a trovare la via del gol con buona insistenza e intensità ma senza riuscire a sbloccare il match. Meglio i rosanero nella prima frazione, leggermente più pericolosi i lucani nella ripresa. Con questo pareggio il Palermo si porta a 26 punti in classifica, mentre il Potenza sale a quota 17.