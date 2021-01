Pascoli abusivi a Monterosso, Oipa: ritirare ordinanza di macellazione

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) e Animal Law con una lettera del proprio legale, Claudia Taccani, inviata al sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, chiedono la sospensione e la revisione dell’ordinanza che prevede la cattura dei bovini vaganti che, se non reclamati dai legittimi proprietari entro due giorni, possono essere mandati al macello.

“L’ordinanza appare incerta nella definizione delle competenze riguardo alla procedura da adottare, ravvisando delle incertezze sulla relativa legittimità, prevedendo l’autorizzazione alla macellazione anche di capi non registrati”, scrivono le associazioni nella lettera. L’ordinanza del sindaco Pagano emanata lo scorso 30 novembre è la risposta alle uccisioni di mucche e vitelli presi a fucilate da ignoti. Ordinanza emanata senza valutare possibili alternative, legali, in difesa del benessere degli animali.

Come già suggerito da diversi esponenti dei diritti degli animali, tra cui il delegato Oipa di Ragusa, Riccardo Zingaro, è stato chiesto che gli animali vaganti catturati e non reclamati dai proprietari possano essere messi a disposizione di associazioni e di realtà locali, lasciandoli vivere in santuari e fattorie didattiche. Lo stesso Comune di Monterosso potrebbe mettere a disposizione un terreno e creare una fattoria didattica, come già successo in altri Comuni. Ha dato la sua disponibilità al sindaco anche la responsabile dell’associazione Vitadacani, Sara D’Angelo, referente della Rete dei Santuari di animali liberi, che riunisce e coordina dodici rifugi per animali da reddito.