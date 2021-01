Recupero immobili fatiscenti a Modica, il M5S: iniziativa "case a un euro"

Proposta del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Modica, Marcello Medica, per rivitalizzare alcuni quartieri del centro storico. Si tratta della promozione "case a un euro". L'iniziativa è stata attuata con successo in altri comuni della Sicilia. Nell’atto consiliare in questione si evidenzia come diversi quartieri del centro storico della città (Sant’Andrea, San Paolo, San Girolamo, Casale, Vignazza, Cartellone, Catena, Monserrato, Santa Lucia,) vivono un processo di spopolamento e abbandono sempre più forte; in essi, infatti, si moltiplicano le case abbandonate e fatiscenti, su cui sarebbe necessario porre in essere interventi immediati di messa in sicurezza; inoltre, si ritiene indispensabile avviare una strategia di ripopolamento che ponga in essere una serie di interventi virtuosi.

In tal senso, sono numerosi i comuni italiani che avviando il Progetto “Case a 1 euro” hanno rianimato il mercato immobiliare, promuovendo anche la nascita di attività turistiche, attivando l’economia di tutta la zona interessata. Attraverso il Progetto “Case a 1 euro” gli acquirenti assumono l’impegno (oltre all’acquisto a prezzo simbolico) di effettuare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione entro un tempo massimo, assoggettando il loro impegno alla costituzione di una fidejussione a favore del Comune che garantisca sull’impegno a realizzare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Gli immobili potranno essere destinati a finalità abitative, cohousing, albergo diffuso, B&B e altre varianti turistico-ricettive.

Con la mozione, pertanto, si impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a censire le abitazioni che versano in situazione di fatiscenza e abbandono; a contattare i proprietari delle abitazioni fatiscenti e abbandonate per proporre il Progetto “Case a 1 euro”; a predisporre tutti gli atti necessari affinché il Comune funga da intermediario per mettere in contatto domanda e offerta.