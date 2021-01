Siracusa, paura in piazza della Repubblica: va in escandescenze (VIDEO)

Momenti di paura oggi pomeriggio verso le 18,30 in piazza della Repubblica a Siracusa. Un uomo è andato in escandescenza, minacciando i pochi passanti che in quel momento si trovavano in strada. Qualcuno per timore che l'uomo potesse commettere gravi atti, ha subito chiamato il numero di emergenza, il 112. Non è bastato l'arrivo di una volante della polizia per tentare di fare desistere l'energumeno. Così sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118, sono arrivate le pattuglie della polizia municipale e della Guardia di finanza. Hanno dovuto faticare un bel po' per fare desistere l'uomo e caricarlo sull'ambulanza. Così, dove avere avvertito l'autorità sanitaria, l'uomo è stato trasportato all'Umberto I° per il trattamento sanitario obbligatorio. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un clochaed.