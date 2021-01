Asp di Ragusa, il manager riceve presidente dell'Ordine dei medici

Incontro tra il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, e il nuovo presidente dell'ordine dei medici di Ragusa, Carlo Vitali. Una visita di cortesia istituzionale, ma volta anche a confermare lo spirito di collaborazione tra l'azienda sanitaria e l'ordine. Carlo Vitali, tra l'altro, è dirigente medico dell'Asp, direttore dell'unità di pediatra dell'ospedale Maggiore di Modica. Il direttore generale Aliquò ha sottolineato quanto sia importante "la collaborazione con i medici di famiglia che costituiscono un ponte tra l'azienda e i loro assistiti dando voce ai bisogni di salute. Soprattutto, in un periodo come quello che stiamo vivendo di emergenza sanitaria". Vitali, dal canto suo, ha ribadito che il suo impegno e quello del nuovo consiglio direttivo sarà rivolto a collaborare con l'azienda, nel segno della continuità e soprattutto, in questa situazione di emergenza, nel favorire il benessere della persona.