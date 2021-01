Flc Cgil Sicilia, riapertura delle scuole non si improvvisa

"E' inaccettabile l'incertezza alla quale sono costrette le scuole secondarie in Sicilia. Nell'ultima task force del 26 gennaio scorso l'assessore regionale, Roberto Lagalla, aveva comunicato che se la Sicilia fosse passata da rossa ad arancione le classi seconda e terza della secondaria di primo grado sarebbero tornate in presenza al 100%, mentre le secondarie di secondo grado al 50%". Lo afferma il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza. "Ad oggi, a poche ore dalla possibile riapertura - aggiunge - non sono state prese ancora decisioni ufficiali, né si hanno notizie precise. Addirittura neanche l'Ufficio scolastico regionale ha ricevuto comunicazioni dal governo regionale, che di fatto non ha ancora emanato nessuna ordinanza". Per Franco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici della Flc Cgil Sicilia, "la riapertura degli istituti non si improvvisa". "Dirigenti, personale, studenti, famiglie - aggiunge - hanno bisogno di sapere per tempo cosa devono fare per garantire il regolare svolgimento delle attività in sicurezza. Così come dovremmo essere coinvolti sul tema del monitoraggio e della prevenzione fatta sul territorio dalle autorità sanitarie o dei trasporti la cui competenza ricade sulle aree metropolitane e sui comuni".