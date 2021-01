Muore nel Frusinate a 108 anni: tra i più anziani d'Italia

Muore a 108 anni nel Frusinate, tra i più anziani d'Italia Domenico Loreti, di Piglio, aveva festeggiato pochi mesi fa (ANSA) - ROMA, 30 GEN - E' morto a Piglio (Frosinone), all'età di 108, Domenico Loreti, l'uomo più longevo del Lazio e uno dei più anziani d'Italia. Solo pochi mesi fa, per le sue 108 candeline, era stato festeggiato da tutto il paese e il sindaco Mario Felli era andato a casa a omaggiarlo. Il suo motto per vivere a lungo era "mangiare bene e tirare il fiato". Il nonnino di Piglio era diventato per tutti un punto di riferimento nel suo paese. Ha attraversato due secoli, caratterizzati da pandemie (spagnola, asiatica e coronavirus) e due guerre mondiali, ed è riuscito a vivere con determinazione e attaccamento alla famiglia. I funerali si terranno domani, alle ore 15,00, nella collegiata Santa Maria Assunta a Piglio.