Trovate armi nelle campagne di Caronia, due arresti e una denuncia

Con l'accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo, detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni i carabinieri hanno arrestato a Caronia, nel Messinese, C.M.E., 55 anni, A.B. di 36 e denunciato per gli stessi reati, C.M. 59 anni.. I militari hanno effettuato alcune perquisizioni nelle campagne in contrada Sambuco in alcuni immobili rurali risultati nella disponibilità dei tre uomini. Le armi e le munizioni sono stati sequestrati e saranno inviati al Reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Messina per essere sottoposti ad accertamenti balistici. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.