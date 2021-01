Governo, nessun passo indietro: M5s e Pd fermi su Conte

Secondo giorno di consultazioni del mandato esplorativo che il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera. Fico vede Europeisti-Maie-Cd ('Conte è la persona giusta'), poi Autonomie e gruppo misto, nelle componenti che fanno riferimento alla maggioranza. Ieri 5S, Pd e Leu hanno 'blindato' il nome del premier uscente, Renzi ha chiesto un documento scritto sul programma. Meglio un 'governo politico', dice il leader di Iv, secondo cui l'ipotesi voto in caso di fallimento è solo 'uno spauracchio'. Conte unica soluzione, dice il dem Bettini, e in caso di no da Iv o si trovano parlamentari disponibili o si arriva a un governo elettorale per votare a giugno, perché 'i governi istituzionali sono impraticabili e dannosi'. Ma il voto è la soluzione più responsabile, dice la leader di FdI Meloni, mentre per il leader di Fi Berlusconi serve un esecutivo di alto profilo.