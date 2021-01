Servizio sospeso per studenti con disabilità a Palermo, Caronia: "E' inaccettabile"

Dopo l’avvenuto stanziamento da parte dell’Assessorato , delle somme per l’assistenza agli studenti con disabilità, frutto dell’emendamento da me proposto al bilancio regionale e che ha coperto il fabbisogno fino alla fine dell’anno scolastico, è incredibile e incomprensibile che la Città Metropolitana di Palermo annunci l’interruzione del servizio per carenza di fondi." Lo ha dichiarato Marianna Caronia commentando la decisione annunciata dai dirigenti della Città Metropolitana di interrompere l'assistenza a circa 800 studenti con disabilità intellettive e di proseguire, solo fino a fine febbraio, quella per gli studenti con disabilità sensoriali.

Per Caronia, "si tratta di un annuncio, già comunicato agli operatori incaricati di svolgere il servizio, del tutto immotivato, che lede diritti fondamentali ed espone la ex Provincia a cause legali il cui esito è scontato alla luce di centinaia di provvedimenti emessi nel tempo dal TAR. Un danno agli studenti e alle loro famiglie, un danno ai lavoratori che espletano il servizio, un danno alla stessa Città Metropolitana che sarà comunque costretta ad adempiere ai propri obblighi.

Si tratta di servizi essenziali, per i quali sono già stanziati e disponibili quasi 4 milioni e mezzo, per garantire la didattica ad oltre 800 studenti con disabilità cognitive, per altro già fortemente penalizzati dalle incertezze e difficoltà di svolgimento delle lezioni legate al Covid.

Una vicenda incredibile e incomprensibile alla luce delle linee guida che la Regione ha trasmesso a tutte le Città metropolitane e ai Consorzi nelle quali sono chiaramente indicati i livelli minimi di assistenza e la modalità di svolgimento."