Palermo, muore a 39 anni con il neonato durante il parto: aperta inchiesta

Muore insieme al bambino che aveva in grembo dopo un parto cesareo d'urgenza. E' accaduto alla Clinica Candela di Palermo. A perdere la vita, Candida Giammona, 39 anni, per la quale non e' servita la corsa disperata all'ospedale Buccheri La Ferla. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Dal canto suo, la Clinica Candela, per mezzo dell'avvocato Massimo Cocilovo, consigliere d'amministrazione della casa di cura, afferma che "è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della paziente e del neonato". "I decessi - sottolinea la clinica - si ritiene siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile". La struttura sanitaria, conclude l'avvocato Cocilovo, "si affida, con piena fiducia, alle verifiche che la Magistratura riterrà di effettuare".