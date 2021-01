Rissa a colpi di bottiglie e di mazze a Sant'Alberto: 6 persone arrestate a Trapani

Sei persone arrestate e cinque feriti, uno dei quali ricoverato in ospedale, è il bilancio di una rissa che ha coinvolto un intero nucleo familiare e due nigeriani. A sedare la lite furiosa, in una via del Rione S. Alberto di Trapani, sono stati i poliziotti della Questura. Usate bottiglie, coltelli, mazze da baseball e altri oggetti contundenti. Sono intervenuti diversi equipaggi della squadra volante e della squadra mobile. I sei, agli arresti domiciliari, sono accusati di rissa aggravata.