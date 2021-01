Tentano di rubare a Calzedonia in via Etnea: due arresti a Catania

I carabinieri di Catania hanno arrestato due cingalesi di 18 e 26 anni per tentato furto. Una segnalazione telefonica arrivata la scorsa notte al 112 ha avvisato dell’attivazione dell’allarme nel negozio Calzedonia di via Etnea.

I carabinieri, appena arrivati, grazie anche all’ausilio dei militari del 62° Reggimento Fanteria Sicilia (impegnati nell’operazione Strade sicure), hanno bloccato i due ladri che poco prima avevano tentato di sfondare la vetrina del negozio con un lucchetto corazzato.

I due giovani, in attesa della direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari e sanzionati per la violazione del coprifuoco imposto dalle norme anti Covid-19.