Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa cade in casa per mano della Pallacanestro Crema

La Virtus Kleb Ragusa non arresta la striscia negativa e perde per 54-59 la gara interna con la Pallacanestro Crema. Partita dall’andamento altalenante, in cui la squadra lombarda ha saputo meglio sfruttare le occasioni per colpire nei momenti cruciali.

Mastroianni ai liberi apre i giochi con Crema. Ad Arrigoni dalla lunga distanza replica Sorrentino per il 5-3. La difesa rosanero viene trafitta dall’incursione del solito Ianelli che incrementa lo score siciliano. Crema si affida ancora ad Arrigoni, prova a chiudere le linee biancoblu ma non riesce ad arginare le conclusioni dalla lunga distanza dei siciliani. Dall’arco la Virtus colpisce con Mastroianni e Sorrentino per il 16-5 a metà della prima frazione di gioco. Coach Eliantonio ricorre al minuto di sospensione, Arrigoni si intesta anche l’azione da tre punti che muove la retina lombarda e che lancia la rimonta aiutato da Montanari. Sorrentino ha la mano caldissima e, ancora dall’arco, ricaccia indietro gli avversari, che tuttavia non mollano. È Bianchi a firmare il controparziale di 5-0 che chiude il primo quarto sul 20-15.

Mastroianni si riposiziona sulla solita mattonella e apre il secondo quarto in cui la Pallacanestro Crema costruisce con pazienza la rimonta. Gli ospiti appesantiscono la difesa iblea di falli e replicano all’ennesime triple di Ianelli e Iurato rimanendo in scia per poi lanciare l’affondo. Drocker e Montanari firmano il 29-26, il capitano Del Sorbo in coast to coast va per il -1 e, ancora Drocker, porta per la prima volta i lombardi in vantaggio. Sul 29-30 coach Bocchino chiama time out ma la Virtus non reagisce. I tre punti di Mastroianni scalfiscono l’inerzia della gara che rimane in mano a Crema. Si va alla pausa lunga sul

32-35.

La squadra di casa apre anche il terzo tempo. Ianelli imbecca Salafia per il -1 ma risponde puntuale Arrigoni. Il capitano della Virtus Kleb prova a scompaginare i giochi, inventandosi due conclusioni per il controsorpasso interno che viene ribaltato nell’immediato capovolgimento di fronte. I ragazzi di Eliantonio lanciano un nuovo break (40-48 al 30’).

Nell’ultima frazione di gioco la Virtus Kleb stringe le maglie difensive e mette più benzina in campo. Capitan Sorrentino lancia la rimonta, seguito in rapida sequenza da Mastroianni e Ianelli. Il canestro della nuova parità è firmato da Idrissou (48-48 al 35’).

Il timeout scuote i lombardi che negli ultimi cinque minuti ritrovano la via del canestro. Bianchi e Montanari trainano Crema verso l’obiettivo finale. Sotto di 5, a meno di

1 minuto, è Iurato a tenere vive le speranze iblee. La tripla di Mastroianni danza sul ferro ed esce. Sempre il numero 11 biancoblu manda Trentin ai liberi per i titoli di coda.

VIRTUS KLEB RAGUSA – PALLACANESTRO CREMA: 54- 59

Parziali: 20-15; 32-35; 40-48

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 2, Idrissou 3, Dinatale ne, Mastroianni 13, Iurato 5, Kitsing, Sorrentino 16, Canzonieri, Stefanini 2, Simon, Ianelli 11, Salafia 2

Coach Bocchino

PALLACANESTRO CREMA

Leardini, Drocker 7, Del Sorbo 2, Dosen, Bonvini ne, Arrigoni 24, Bianchi 10, Mercado ne, Venturoli 5, Montanari 8, Trentin 3, Sacchelli ne

Coach Eliantonio

Arbitri: Silvestri - Coraggio