Il Catania non perde colpi: domina il Monopoli e gli cala il tris - RISULTATI DELLA 21ESIMA

Il Catania conferma le sue potenzialità e chiude la pratica Monopoli vincendo per 3 a 1. Sono i pugliesi a passare in vantaggio con Bunino, con un gran bel colpo di testa, ad insaccare alla destra di Tazzer. Il Catania attacca a testa bassa e ci prova a riequilibrare il match con Zanchi che con un mancino velenoso da fuori area si perde a lato. Ma il gol dell' 1 a 1 arriva al 41'. Ci pensa Di Piazza con un bel colpo di testa.

Al 48' è il Catania a trovare la via del gol: ci riesce grazie a Dall’Oglio, che insacca dalla distanza ravvicinata. Dopo un cross dalla corsia sinistra di Biondi, la palla arriva proprio al compagno che ha approfittato di una incertezza della difesa dei biancoverdi. Si fa tutto più complicato adesso per il Monopoli, sotto di un gol contro un Catania che ora prova a mettere a segno la rete del ko. I rossazzurri calano il tris al 78' con Reginaldo e per il Monopoli è notte fonda.

SERIE C, RISULTATI 21ESIMA GIORNATA

Avellino - Viterbese 3-0

Catania - Monopoli 3-1

Cavese - Bisceglie

Foggia - Casertana 1-0

Juve Stabia - Vibonese 2-0

Potenza - Palermo 0-0

Teramo - Bari 2-1

Ternana - Paganese 3-1

V. Francavilla - Turris 3-1

CLASSIFICA: Ternana 52 punti; Bari 41; Avellino 37; Catania 33; Teramo, Foggia, Catanzaro 32; Turris 27; Palermo, Juve Stabia 26; V. Francavilla 25; Casertana 24; Vibonese 22; Monopoli 20; Viterbese 19; Potenza 17; Bisceglie 15; Paganese 12; Cavese 9. Catania 2 punti di penalizzazione Trapani escluso dal campionato Catania, Paganese, una gara in meno

PROSSIMO TURNO - 22^ GIORNATA (03/02)

Bari - Cavese

Bisceglie - Avellino

Casertana - Potenza

Foggia - Teramo

Juve Stabia - Catania

Paganese - Catanzaro

Palermo - Ternana

Vibonese - V. Francavilla

Viterbese - Turris